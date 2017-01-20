В Самаре подведут итоги годовой работы социально-образовательных проектных площадок

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в прошлом году в Самаре работали 37 проектных площадок и 16 площадок по методическому сопровождению образовательной деятельности.В рамках мероприятия пройдут стендовые презентации проектов, круглые столы по темам образовательных инициатив и пленарное заседание с подведением итогов работы форума. Лучшие проекты будут отмечены дипломами и ценными призами.