В Самаре подключили к отоплению 611 зданий

В субботу, 30 сентября, в Самаре официально стартует отопительный сезон.



При этом уже накануне по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была начата подача тепла в многоквартирные дома. По состоянию на вечер пятницы, успешно подключили 611 зданий. Планируется, что за субботу еще около трех тысяч домов будет обеспечено теплом. Всего в областной столице необходимо подключить 10 212 многоквартирных домов.



Несколькими днями ранее по инициативе главы города Олега Фурсова к отоплению начали подключать учреждения социальной сферы. Сначала отдельно стоящие объекты, а затем и те, что располагаются в многоэтажках. Как сообщает городская администрация, по состоянию на 29 сентября, тепло было подано уже в половину школ, детских садов и учреждений здравоохранения.



Оперативная подача тепла стала возможной, в том числе, благодаря выполнению дополнительного объема работ по перекладке теплосетей. В 2017 году план перекладок составляет свыше 23 тысяч погонных метров. Был проведен капитальный ремонт 55,6 километра инженерных сетей - водопроводных, канализационных и электроснабжения. Также к работе подготовлено 59 муниципальных и 44 ведомственных котельных, 285 центральных тепловых пунктов.



Согласно технологическим условиям, подключение проводится поэтапно. В течение двух недель с официального старта тепло должно появиться во всех самарских домах и учреждениях. После этого начнет работу «горячая линия», куда жители смогут обращаться в случае проблем с отоплением. Телефоны можно будет узнать на официальном сайте городской администрации и в «Самарской газете».