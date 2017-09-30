30 сентября 2017 года,
13:50
$ 58.02    68.45   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
С днем рождения, любимый город!
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В Самаре подключили к отоплению 611 зданий

В субботу, 30 сентября, в Самаре официально стартует отопительный сезон.

При этом уже накануне по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была начата подача тепла в многоквартирные дома. По состоянию на вечер пятницы, успешно подключили 611 зданий. Планируется, что за субботу еще около трех тысяч домов будет обеспечено теплом. Всего в областной столице необходимо подключить 10 212 многоквартирных домов.

Несколькими днями ранее по инициативе главы города Олега Фурсова к отоплению начали подключать учреждения социальной сферы. Сначала отдельно стоящие объекты, а затем и те, что располагаются в многоэтажках. Как сообщает городская администрация, по состоянию на 29 сентября, тепло было подано уже в половину школ, детских садов и учреждений здравоохранения.

Оперативная подача тепла стала возможной, в том числе, благодаря выполнению дополнительного объема работ по перекладке теплосетей. В 2017 году план перекладок составляет свыше 23 тысяч погонных метров. Был проведен капитальный ремонт 55,6 километра инженерных сетей - водопроводных, канализационных и электроснабжения. Также к работе подготовлено 59 муниципальных и 44 ведомственных котельных, 285 центральных тепловых пунктов.

Согласно технологическим условиям, подключение проводится поэтапно. В течение двух недель с официального старта тепло должно появиться во всех самарских домах и учреждениях. После этого начнет работу «горячая линия», куда жители смогут обращаться в случае проблем с отоплением. Телефоны можно будет узнать на официальном сайте городской администрации и в «Самарской газете».  
Дата: 30 сентября 2017 , 11:32
295
Автор фото: архив "СГ"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре на проспекте Кирова пешехода сбили две машины, он скончался
30 сентября 2017
218
В Самаре на проспекте Кирова пешехода сбили две машины, он скончался
no photo
30 сентября 2017
152
В Самаре пройдет масштабный фестиваль Beat Weekend
В Самаре прошла экологическая акция
30 сентября 2017
150
В Самаре прошла экологическая акция "Живи, лес!"
Появились новые требования к летним лагерям
30 сентября 2017
209
Появились новые требования к летним лагерям
В Самаре подключили к отоплению 611 зданий
30 сентября 2017
295
В Самаре подключили к отоплению 611 зданий
В Самаре серозным менингитом заболели 60 человек
29 сентября 2017
447
В Самаре серозным менингитом заболели 60 человек
Специалисты обсудят наследие и развитие Самары
29 сентября 2017
285
Специалисты обсудят наследие и развитие Самары
Главное за неделю в Самаре
29 сентября 2017
331
 
Главное за неделю в Самаре
Автобус 47 маршрута будет ездить через «Ипподром»
29 сентября 2017
623
Автобус 47 маршрута будет ездить через «Ипподром»
Лента новостей
30 сентября 2017 , 12:25
218
В Самаре на проспекте Кирова пешехода сбили две машины, он скончался
Авария произошла в пятницу, 29 сентября, в 20:30.
30 сентября 2017 , 12:08
152
В Самаре пройдет масштабный фестиваль Beat Weekend
Зрители смогут оценить документальные кинохиты.
30 сентября 2017 , 11:50
150
В Самаре прошла экологическая акция "Живи, лес!"
В минувшую пятницу, 29 сентября, в парке имени Юрия Гагарина собрались участники экологической...
30 сентября 2017 , 11:47
209
Появились новые требования к летним лагерям
Не успели власти успокоить общественность тем, что самарские детские лагеря не задействуют для...
30 сентября 2017 , 11:32
295
В Самаре подключили к отоплению 611 зданий
В субботу, 30 сентября, в Самаре официально стартует отопительный сезон. 
29 сентября 2017 , 21:28
447
В Самаре серозным менингитом заболели 60 человек
В основном болеют дети от трех до 14 лет.
29 сентября 2017 , 21:11
285
Министр финансов РФ Антон Силуанов: "Темпы роста ВВП превысят два процента"
  В пятницу, 29 сентября, в Пензе под председательством Михаила Бабича прошло заседание...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
4 сентября 2017
5003
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
22 сентября 2017
4421
Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств...
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
25 сентября 2017
3192
1
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
Центром празднования Дня города в Самаре станет вторая очередь набережной
4 сентября 2017
2979
Центром празднования Дня города в Самаре станет вторая очередь набережной
Здесь будут работать пять разных площадок
С завтрашнего дня до «Космопорта» можно будет добраться на автобусе
4 сентября 2017
1916
С завтрашнего дня до «Космопорта» можно будет добраться на автобусе
Во вторник, 5 сентября, по отремонтированной улице Дыбенко начнет ходить общественный транспорт....
В Самаре с железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров
31 августа 2017
780
В Самаре с железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров
Инцидент произошел в среду, 30 августа, примерно в десять вечера.
Гринпис проверит качество воздуха в Самаре
31 августа 2017
561
1
Гринпис проверит качество воздуха в Самаре
Также чистоту воздуха оценят в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
В Самаре пройдет инклюзивный бал
31 августа 2017
406
В Самаре пройдет инклюзивный бал
В воскресенье, 3 сентября, в 16:00 в муниципальном бюджетном учреждении культуры «ДК...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.