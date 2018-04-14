В Самаре подготовили фундамент для памятника Петру Алабину
Он появится в этом году на Красноармейском спуске.
Как сообщил главный архитектор Самары Алексей Самарцев, фигура Петра Алабина уже готова. Также специалисты залили фундамент на месте установки.
- Сейчас осталось сделать постамент, смонтировать фигуру и благоустроить прилегающую территорию, - сказал Алексей Самарцев.
Средства на создание памятника выделил меценат. Напомним, что установить его планируют в мае.
Как сообщил главный архитектор Самары Алексей Самарцев, фигура Петра Алабина уже готова. Также специалисты залили фундамент на месте установки.
- Сейчас осталось сделать постамент, смонтировать фигуру и благоустроить прилегающую территорию, - сказал Алексей Самарцев.
Средства на создание памятника выделил меценат. Напомним, что установить его планируют в мае.
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