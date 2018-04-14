В Самаре подготовили фундамент для памятника Петру Алабину

Как сообщил главный архитектор Самары Алексей Самарцев, фигура Петра Алабина уже готова. Также специалисты залили фундамент на месте установки.- Сейчас осталось сделать постамент, смонтировать фигуру и благоустроить прилегающую территорию, - сказал Алексей Самарцев.Средства на создание памятника выделил меценат. Напомним, что установить его планируют в мае.