В Самаре подешевели яйца, апельсины и хлеб

По состоянию на 28 марта, средние розничные цены остались на прежнем уровне.



Сообщается, что снизились цены на пшеничную муку – на 2,3 %, яйца – на 2,17%, рисовую крупу – на 1,44%. Также на 1,29% подешевели апельсины, на 0,82% - макароны, на 0,76% - белый хлеб и на 0,73% - сыр.



Увеличение цен произошло на бананы – на 1,89%, морковь – на 1,6%, сладкий перец – на 1,68%. Также цена стала выше на картофель – на 1,63%, репчатый лук - на 1,38% и яблоки – на 1,33%.