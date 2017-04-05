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В Самаре подешевели «двухкомнатные» квартиры в новостройках

Аналитики портала по выбору недвижимости n1.ru проанализировали около 60 000 объявлений по продаже квартир в новостройках.

По подсчётам специалистов, быстрее всего за первый квартал этого года подешевели двухкомнатные квартиры, опустившись за этот период на 3,7% или на 130 000 рублей. Сейчас средняя цена «двушек» составляет 3 400 000 рублей. За год же (март к марту) они потеряли 7,3% своей цены.

В общем цена квартир в новостройках в среднем снизилась до 2 930 000 рублей, раньше средняя стоимость их составляла 3 060 000 рублей.

Средняя стоимость «квадрата» в новостройках за три месяца 2017 года снизилась на 2% и составила 49 400 рублей за квадратный метр.

Цена за «квадрат» на рынке вторичного жилья снизилась также на 2% и достигла в марте этого года 56 700 рублей. 
Дата: 5 апреля 2017 , 12:59
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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