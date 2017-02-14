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В Самаре под колесами иномарки пострадала 14-летняя девочка

Авария случилась 13 февраля в 20:50 на 23 километре Московского шоссе в Красноглинском районе.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 36-летний водитель Nissan Almera ехал со стороны поселка Мехзавод в направлении микрорайона Крутые Ключи. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» без сопровождения взрослых.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы, с которыми была доставлена в больницу. В настоящее время ребенок госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был в трезвом состоянии. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. 
Дата: 14 февраля 2017 , 15:29
412
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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