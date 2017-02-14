В Самаре под колесами иномарки пострадала 14-летняя девочка

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 36-летний водитель Nissan Almera ехал со стороны поселка Мехзавод в направлении микрорайона Крутые Ключи. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» без сопровождения взрослых.В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы, с которыми была доставлена в больницу. В настоящее время ребенок госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был в трезвом состоянии. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.