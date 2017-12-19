В Самаре под колесами грузовика погибла пенсионерка
Авария произошла во вторник, 19 декабря, в 11:15 на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной.
Как сообщили sgpress.ruв горГИБДД, 50-летний водитель за рулем КамАЗа ехал по улице Ново-Садовой в направлении Аминева. Мужчина на грузовике поворачивал на перекрестке направо и напротив дома №323 на Ново-Садовой сбил 77-летнюю женщину. По предварительным данным полицейских, пенсионерка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
Пострадавшая скончалась до приезда «скорой помощи». По факту случившегося ведется проверка.
Как сообщили sgpress.ruв горГИБДД, 50-летний водитель за рулем КамАЗа ехал по улице Ново-Садовой в направлении Аминева. Мужчина на грузовике поворачивал на перекрестке направо и напротив дома №323 на Ново-Садовой сбил 77-летнюю женщину. По предварительным данным полицейских, пенсионерка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
Пострадавшая скончалась до приезда «скорой помощи». По факту случившегося ведется проверка.
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