В Самаре под колесами грузовика погибла пенсионерка









Как сообщили sgpress.ruв горГИБДД, 50-летний водитель за рулем КамАЗа ехал по улице Ново-Садовой в направлении Аминева. Мужчина на грузовике поворачивал на перекрестке направо и напротив дома №323 на Ново-Садовой сбил 77-летнюю женщину. По предварительным данным полицейских, пенсионерка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.Пострадавшая скончалась до приезда «скорой помощи». По факту случившегося ведется проверка.