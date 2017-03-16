В Самаре под колесами автомобиля пострадал ребенок



Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 64-летний водитель автомобиля «Датсун» двигался со стороны улицы Энтузиастов в направлении улицы Карбышева. По предварительной версии полицейских, мужчина допустил наезд на мальчика 2003 года рождения, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения взрослых. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, с которыми был доставлен в одно из медучреждений города. Врачи назначили мальчику амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.