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В Самаре под колесами автомобиля пострадал ребенок

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано сегодня днем на улице Мориса Тореза. 

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 64-летний водитель автомобиля «Датсун» двигался со стороны улицы Энтузиастов в направлении улицы Карбышева. По предварительной версии полицейских,  мужчина допустил наезд на мальчика 2003 года рождения, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения взрослых. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, с которыми был доставлен в одно из медучреждений города. Врачи назначили мальчику амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
 
Дата: 15 марта 2017 , 21:36
148
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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