В Самаре под колесами Тойоты пострадал 9-летний мальчик

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 38-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota RAV4, ехала со стороны улицы Осипенко в направлении Московского шоссе. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилистка сбила 9-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.Ребенок получил травмы и был госпитализирован в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилистка была трезва. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, проводится проверка.