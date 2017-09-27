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В Самаре под колесами «Нивы» погиб пешеход

ДТП произошло рано утром в среду, 27 сентября, на улице Демократической в Промышленном районе.
 
По данным ГИБДД, 19-летний водитель «Нивы» ехал со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Георгия Димитрова. Легковушка сбила 44-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный свет.
 
Пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Дата: 27 сентября 2017 , 11:14
564
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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