В Самаре под колесами «Нивы» погиб пешеход

По данным ГИБДД, 19-летний водитель «Нивы» ехал со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Георгия Димитрова. Легковушка сбила 44-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный свет.

Пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.