В Самаре почтят память полицейских, погибших при исполнении служебного долга

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в 10 часов утра у Мемориального комплекса, расположенного на улице Куйбышева, 42 руководство областного главка, правоохранительных структур региона, органов исполнительной и законодательной власти, действующие полицейские, ветераны ведомства и обычные горожане возложат цветы к Вечному огню.После этого в 11:30 на кладбище «Рубежное» также состоится церемония возложения цветов к монументам и могилам погибших сотрудников. Для доставки сотрудников органов внутренних дел и родственников погибших от Мемориального комплекса к кладбищу будет выделен автотранспорт.