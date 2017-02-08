В Самаре почтят память полицейских, погибших при исполнении служебного долга
Траурные мероприятия состоятся 10 февраля. Ровно 18 лет назад в этот день пожар в здании УВД Самарской области унёс жизни 57 сотрудников милиции.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в 10 часов утра у Мемориального комплекса, расположенного на улице Куйбышева, 42 руководство областного главка, правоохранительных структур региона, органов исполнительной и законодательной власти, действующие полицейские, ветераны ведомства и обычные горожане возложат цветы к Вечному огню.
После этого в 11:30 на кладбище «Рубежное» также состоится церемония возложения цветов к монументам и могилам погибших сотрудников. Для доставки сотрудников органов внутренних дел и родственников погибших от Мемориального комплекса к кладбищу будет выделен автотранспорт.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в 10 часов утра у Мемориального комплекса, расположенного на улице Куйбышева, 42 руководство областного главка, правоохранительных структур региона, органов исполнительной и законодательной власти, действующие полицейские, ветераны ведомства и обычные горожане возложат цветы к Вечному огню.
После этого в 11:30 на кладбище «Рубежное» также состоится церемония возложения цветов к монументам и могилам погибших сотрудников. Для доставки сотрудников органов внутренних дел и родственников погибших от Мемориального комплекса к кладбищу будет выделен автотранспорт.
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