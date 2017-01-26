В Самаре почтят память художника Юрия Филиппова

В творческой встрече примут участие представители областного минкульта, горадминистрации, гордумы, Самарского государственного социально-педагогического университета, творческих союзов и культурно-исторической общественности города.Для гостей будет показан телефильм «Юрий Филиппов» из цикла «Самарские судьбы». Кроме того, член Союза художников России, член Союза журналистов России Владимир Востриков расскажет о запланированных к проведению в текущем году мероприятиях, приуроченных к 90-летию со дня рождения Юрия Филиппова.Более подробную информацию о встрече можно получить в департаменте культуры и молодежной политики администрации Самары по телефону 332-42-60.