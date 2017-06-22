В Самаре почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В четверг, 22 июня, в День памяти и скорби, на площади Славы состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».



В мероприятии участвовали губернатор Николай Меркушкин и глава города Олег Фурсов.



Цветы к мемориалу возложили участники и ветераны войны: Герой Советского Союза, почетный гражданин Самарской области Владимир Чудайкин, полный кавалер Ордена Славы Иван Егоров, участник войны, председатель совета ветеранов 37 гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного корпуса Иван Теньков и другие. Участие в церемонии приняли также представители 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, «Союза генералов Самары», Союза Народов Самарской области, почетные граждане.



Погибших и умерших во время войны почтили минутой молчания. После этого цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» возложили участники локальных конфликтов, представители общественных организаций, политических партий, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и сотни самарцев, которые пришли на площадь Славы.



Добавим, также 22 июня в Красноармейском и Сергиевском районах перезахоронили останки уроженцев Самарской области, погибших во время войны.