В Самаре почти на две недели ограничат движение по улице Буянова

Как сообщает горадминистрация, с 8:00 понедельника, 22 мая, до 23:00 пятницы, 2 июня, будет ограничено движение транспорта по улице Буянова на участке 30 метров от улицы Рабочей в сторону улицы Красноармейской. Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут поездки.