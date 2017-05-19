19 мая 2017 года,
18:31
$ 57.47    64   Нефть 52.94 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре почти на две недели ограничат движение по улице Буянова

Это связано со строительством газопровода и последующим благоустройством территории.

Как сообщает горадминистрация, с 8:00 понедельника, 22 мая, до 23:00 пятницы, 2 июня, будет ограничено движение транспорта по улице Буянова на участке 30 метров от улицы Рабочей в сторону улицы Красноармейской. Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут поездки. 
Дата: 19 мая 2017 , 14:59
384
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
ООО «Автодорстрой» спроектирует транспортную модель магистрали «Центральная»
19 мая 2017
52
ООО «Автодорстрой» спроектирует транспортную модель магистрали «Центральная»
Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
19 мая 2017
76
Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
Губернатор вручил награды активистам и организаторам молодежного пионерского движения
19 мая 2017
61
Губернатор вручил награды активистам и организаторам молодежного пионерского движения
С 1 июня меняется расписание движения электричек из Самары в Курумоч
19 мая 2017
107
С 1 июня меняется расписание движения электричек из Самары в Курумоч
no photo
19 мая 2017
84
Началась проверка по факту смерти задержанного мужчины в одном из спецприемников Самары
no photo
19 мая 2017
216
Начальника сызранского отдела полиции задержали по подозрению в перевозке контрафактной водки
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
19 мая 2017
116
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Команда Самарской области заняла второе место в командном зачете «Туриады»
19 мая 2017
79
Команда Самарской области заняла второе место в командном зачете «Туриады»
no photo
19 мая 2017
84
Сбербанк приглашает самарцев на «Зеленый марафон»
Лента новостей
19 мая 2017 , 18:14
52
ООО «Автодорстрой» спроектирует транспортную модель магистрали «Центральная»
Напомним , аукцион в электронной форме был объявлен 27 апреля на официальном сайте...
19 мая 2017 , 17:43
61
Губернатор вручил награды активистам и организаторам молодежного пионерского движения
В пятницу, 19 мая, в самарской филармонии прошел областной слет старших пионерских вожатых и...
19 мая 2017 , 17:43
76
Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
Он пройдет в воскресенье, 21 мая, в 10 регионах РФ.
19 мая 2017 , 17:23
107
С 1 июня меняется расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Об этом сообщает Пригородная пассажирская компания.
19 мая 2017 , 17:12
84
Началась проверка по факту смерти задержанного мужчины в одном из спецприемников Самары
В ночь с 18 на 19 мая 2017 года в одной из камер специального приемника для административно...
19 мая 2017 , 16:40
216
Начальника сызранского отдела полиции задержали по подозрению в перевозке контрафактной водки
В июне 2016 года со специализированной автостоянки, расположенной на улице Дизельной в Сызрани,...
19 мая 2017 , 16:29
116
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5655
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
5244
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
25 апреля 2017
3770
1
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
3541
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
5 мая 2017
733
2
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
6 мая 2017
419
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
5 мая 2017
674
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
10 мая 2017
2807
5
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей. 
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.