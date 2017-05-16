В Самаре почти 3 тысячи выпускников примут участие в уникальном праздничном шествии
Мероприятие «Последний звонок» пройдет 25 мая с 14 до 16 часов.
Учащиеся выпускных классов впервые торжественно пройдут по Ленинградской от Молодогвардейской до первой очереди набережной и по первой очереди набережной до Некрасовской.
В районе Некрасовского спуска в 15.00 будет организована праздничная программа, которая будет включать флэш-моб и вальс выпускников, концерт с участием лучших детских творческих коллективов города, а также традиционно прозвучит последний звонок.На набережной от Некрасовской до улицы Л. Толстого будут работать тематические площадки «Город Выпускников», где будет представлена информация о каждом районе города.
Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Город Выпускников», где можно выразить свое мнение о данной инициативе и идеи в поддержку праздничного мероприятия.
Учащиеся выпускных классов впервые торжественно пройдут по Ленинградской от Молодогвардейской до первой очереди набережной и по первой очереди набережной до Некрасовской.
В районе Некрасовского спуска в 15.00 будет организована праздничная программа, которая будет включать флэш-моб и вальс выпускников, концерт с участием лучших детских творческих коллективов города, а также традиционно прозвучит последний звонок.На набережной от Некрасовской до улицы Л. Толстого будут работать тематические площадки «Город Выпускников», где будет представлена информация о каждом районе города.
Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Город Выпускников», где можно выразить свое мнение о данной инициативе и идеи в поддержку праздничного мероприятия.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 мая 2017
114
15 мая 2017
103
15 мая 2017
178
15 мая 2017 , 23:02
93
Они состоятся 25 мая и 1 июня в КРЦ «Звезда». Начало в 19:00.
15 мая 2017 , 22:59
85
Мероприятие «Последний звонок» пройдет 25 мая с 14 до 16 часов.
15 мая 2017 , 22:53
114
Ограничение движения транспорта связано с проведением работ по благоустройству.
15 мая 2017 , 22:47
103
Причина-строительство ливневой канализации.
15 мая 2017 , 22:32
92
Это связано с плановым ремонтом железнодорожного переезда на участке Смышляевка-Безымянка....
15 мая 2017 , 18:20
175
Об этом стало известно во время рабочей встречи губернатора Самарской области Николая...
15 мая 2017 , 18:12
200
7 мая в самарском учебно-спортивном центре «Чайка» завершились областные...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5404
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5026
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
16 апреля 2017
4861
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
25 апреля 2017
3527
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
5 мая 2017
540
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
302
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
556
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2678
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.