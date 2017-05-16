В Самаре почти 3 тысячи выпускников примут участие в уникальном праздничном шествии

Учащиеся выпускных классов впервые торжественно пройдут по Ленинградской от Молодогвардейской до первой очереди набережной и по первой очереди набережной до Некрасовской.В районе Некрасовского спуска в 15.00 будет организована праздничная программа, которая будет включать флэш-моб и вальс выпускников, концерт с участием лучших детских творческих коллективов города, а также традиционно прозвучит последний звонок.На набережной от Некрасовской до улицы Л. Толстого будут работать тематические площадки «Город Выпускников», где будет представлена информация о каждом районе города.Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Город Выпускников», где можно выразить свое мнение о данной инициативе и идеи в поддержку праздничного мероприятия.