В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга
18 декабря Самару вновь посетил российский Дед Мороз из Великого Устюга. За один день седовласый волшебник успел побывать на нескольких новогодних встречах.
Внимание детям
Сначала Дед Мороз посетил театр «Самарская площадь», где состоялся праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Оттуда он прямиком отправился на главную городскую детскую елку в Самарскую филармонию, где также состоялось новогоднее торжество. Во время праздника гость из Великого Устюга торжественно передал ключи от усадьбы самарскому Деду Морозу.
Вместе с двумя сказочными старцами самарских ребят поздравили с Новым годом первый заместитель главы города Владимир Терентьев и председатель городской думы Галина Андриянова.
- У нас начинается замечательное десятилетие детства, а это значит, что детям будет уделено особое внимание, - сказала Андриянова. - Сегодня на празднике присутствуют два Деда Мороза, поэтому, я думаю, каждый из нас может загадать не по одному, а по два желания. Я, например, очень хочу, чтобы у самарских детей желаний было как можно больше и каждое из них обязательно исполнилось. Еще хочу пожелать вам много счастья и добра.
- Самара готова к празднику, она прекрасна, - сказал Терентьев. - Давайте вступим в новый год с хорошим настроением, с отличным здоровьем и с верой в то, что у нас с вами все получится.
На сцену были приглашены самые активные самарские ребята, которым почетные гости вручили новогодние подарки. Третьеклассник Артем Трушин, победитель многих олимпиад, рассказал «СГ», что праздник ему очень понравился и подарком: в большой яркой коробке оказался коптер - он очень доволен. А новогодним подарком для всех ребят стал спектакль «Няня из поднебесья», показанный артистами театра «СамАрт».
Путешествие российского Деда Мороза продолжилось в детской больнице и восстановительном центре, после чего новогодний волшебник отправился в гости к воспитанникам Центра подготовки футболистов клуба «Крылья Советов». Специально для Деда Мороза они провели товарищеский матч на базе футбольного клуба.
В компании дедушек
В 18 часов Деда Мороза встречали на площади имени Куйбышева. Сначала он побывал в усадьбе самарского «коллеги», которую второй год подряд выстраивают к празднику. Два волшебника вместе со Снегурочкой пообщались с воспитанниками из социально-реабилитационного центра «Ровесник», прогулялись по тропкам вотчины, полюбовались соснами, украшенными зелеными огоньками. Ребята рассказали стихотворения и в награду получили от гостя из Великого Устюга сладкие подарки.
Тем временем на небольшой сцене самарцам представили концертно-игровую программу по мотивам советских мультфильмов о зиме, Новом годе. За ярким спектаклем с новогодними песнями, танцами, удивительными историями наблюдали сотни детей и взрослых.
Представление провел Сказочник, помогали ему Фонарщики, которые зажигали улыбки и приносили много-много счастья. Веселью пыталась помешать Снежная королева. Она обещала, что скоро все на площади замерзнут и превратятся в сосульки. Но все же ледяное сердце Королевы удалось растопить любимыми мультфильмами, добрыми словами, игрой в футбол гигантским мячом, и ее величество подобрело.
Затем по традиции все три раза крикнули: «Дед Мороз!» Самарский волшебник не заставил себя ждать и сразу же появился. На сцену также вышли его «коллеги» - Деды Морозы из Татарстана, Мордовии, Чувашии, Якутии, Финляндии. Под всеобщее ликование и вспышки фотокамер они приветствовали российского Деда Мороза.
- Дорогие мои друзья, жители Самарской области от мала до велика, поздравляю с наступающим Новым годом! Всем желаю добра, здоровья, благополучия и удачи! Пусть исполнятся ваши самые заветные желания, - пожелал российский Дед Мороз. - Новый год встречайте большими дружными семьями. Ведь это самое дорогое богатство!
На «раз, два, три» зажглись огоньки на главной городской елке и дали старт новогодним торжествам. И сразу же над усадьбой самарского Деда Мороза вспыхнул фейерверк - площадь озарилась светом.
Внимание детям
Сначала Дед Мороз посетил театр «Самарская площадь», где состоялся праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Оттуда он прямиком отправился на главную городскую детскую елку в Самарскую филармонию, где также состоялось новогоднее торжество. Во время праздника гость из Великого Устюга торжественно передал ключи от усадьбы самарскому Деду Морозу.
Вместе с двумя сказочными старцами самарских ребят поздравили с Новым годом первый заместитель главы города Владимир Терентьев и председатель городской думы Галина Андриянова.
- У нас начинается замечательное десятилетие детства, а это значит, что детям будет уделено особое внимание, - сказала Андриянова. - Сегодня на празднике присутствуют два Деда Мороза, поэтому, я думаю, каждый из нас может загадать не по одному, а по два желания. Я, например, очень хочу, чтобы у самарских детей желаний было как можно больше и каждое из них обязательно исполнилось. Еще хочу пожелать вам много счастья и добра.
- Самара готова к празднику, она прекрасна, - сказал Терентьев. - Давайте вступим в новый год с хорошим настроением, с отличным здоровьем и с верой в то, что у нас с вами все получится.
На сцену были приглашены самые активные самарские ребята, которым почетные гости вручили новогодние подарки. Третьеклассник Артем Трушин, победитель многих олимпиад, рассказал «СГ», что праздник ему очень понравился и подарком: в большой яркой коробке оказался коптер - он очень доволен. А новогодним подарком для всех ребят стал спектакль «Няня из поднебесья», показанный артистами театра «СамАрт».
Путешествие российского Деда Мороза продолжилось в детской больнице и восстановительном центре, после чего новогодний волшебник отправился в гости к воспитанникам Центра подготовки футболистов клуба «Крылья Советов». Специально для Деда Мороза они провели товарищеский матч на базе футбольного клуба.
В компании дедушек
В 18 часов Деда Мороза встречали на площади имени Куйбышева. Сначала он побывал в усадьбе самарского «коллеги», которую второй год подряд выстраивают к празднику. Два волшебника вместе со Снегурочкой пообщались с воспитанниками из социально-реабилитационного центра «Ровесник», прогулялись по тропкам вотчины, полюбовались соснами, украшенными зелеными огоньками. Ребята рассказали стихотворения и в награду получили от гостя из Великого Устюга сладкие подарки.
Тем временем на небольшой сцене самарцам представили концертно-игровую программу по мотивам советских мультфильмов о зиме, Новом годе. За ярким спектаклем с новогодними песнями, танцами, удивительными историями наблюдали сотни детей и взрослых.
Представление провел Сказочник, помогали ему Фонарщики, которые зажигали улыбки и приносили много-много счастья. Веселью пыталась помешать Снежная королева. Она обещала, что скоро все на площади замерзнут и превратятся в сосульки. Но все же ледяное сердце Королевы удалось растопить любимыми мультфильмами, добрыми словами, игрой в футбол гигантским мячом, и ее величество подобрело.
Затем по традиции все три раза крикнули: «Дед Мороз!» Самарский волшебник не заставил себя ждать и сразу же появился. На сцену также вышли его «коллеги» - Деды Морозы из Татарстана, Мордовии, Чувашии, Якутии, Финляндии. Под всеобщее ликование и вспышки фотокамер они приветствовали российского Деда Мороза.
- Дорогие мои друзья, жители Самарской области от мала до велика, поздравляю с наступающим Новым годом! Всем желаю добра, здоровья, благополучия и удачи! Пусть исполнятся ваши самые заветные желания, - пожелал российский Дед Мороз. - Новый год встречайте большими дружными семьями. Ведь это самое дорогое богатство!
На «раз, два, три» зажглись огоньки на главной городской елке и дали старт новогодним торжествам. И сразу же над усадьбой самарского Деда Мороза вспыхнул фейерверк - площадь озарилась светом.
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