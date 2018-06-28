В Самаре побили рекорд посещаемости бункера Сталина

В среду, 27 июня, была зафиксирована рекордная посещаемость бункера Сталина, сообщает Туристский информационный центр Самарской области. Больше 700 человек в этот день посетили музей. Экскурсии велись на трёх языках – испанском, английском и русском. 95% экскурсантов были испаноговорящие.