В Самаре побили рекорд посещаемости бункера Сталина
В этот день в музей пришли больше 700 человек.
В среду, 27 июня, была зафиксирована рекордная посещаемость бункера Сталина, сообщает Туристский информационный центр Самарской области. Больше 700 человек в этот день посетили музей. Экскурсии велись на трёх языках – испанском, английском и русском. 95% экскурсантов были испаноговорящие.
В среду, 27 июня, была зафиксирована рекордная посещаемость бункера Сталина, сообщает Туристский информационный центр Самарской области. Больше 700 человек в этот день посетили музей. Экскурсии велись на трёх языках – испанском, английском и русском. 95% экскурсантов были испаноговорящие.
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