В Самаре по улицам города пробегут невесты

В воскресенье, 2 июля, в 13:00 состоится марафон «Я - Невеста».



Девушки наденут свадебные платья, побегут по улицам, прокатятся на метро, трамвае и устроят флэшмоб.



Старт марафона - в 12:45 в районе станции метро «Спортивная». На метро девушки доедут до фонтанов на улице Осипенко, где устроят танцевальный флэшмоб и фотосессию. Затем на трамвае доберутся до Ленинградской, где состоится забег за женихом, и в конце отправятся в парк Гагарина.



Марафон завершится вечерней программой в одном из самарских клубов. На протяжении всего забега невест будут сопровождать фотографы и видеооператоры.



Записаться на участие можно по телефону 252-41-04.