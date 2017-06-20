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В Самаре по улицам города пробегут невесты

В воскресенье, 2 июля, в 13:00 состоится марафон «Я - Невеста».

Девушки наденут свадебные платья, побегут по улицам, прокатятся на метро, трамвае и устроят флэшмоб.

Старт марафона - в 12:45 в районе станции метро «Спортивная». На метро девушки доедут до фонтанов на улице Осипенко, где устроят танцевальный флэшмоб и фотосессию. Затем на трамвае доберутся до Ленинградской, где состоится забег за женихом, и в конце отправятся в парк Гагарина.

Марафон завершится вечерней программой в одном из самарских клубов. На протяжении всего забега невест будут сопровождать фотографы и видеооператоры.

Записаться на участие можно по телефону 252-41-04. 
Дата: 20 июня 2017 , 13:48
404
Автор текста: Ксения Кармазина
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