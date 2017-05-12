В Самаре по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 162 двора

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов сообщил, что прием заявок от жителей осуществлялся с конца марта по 28 апреля. Всего было получено 242 предложения от собственников помещений многоквартирных домов на 2017 год, но часть из них оказалась составлена неправильно. В итоге 80 претендентам было предложено исправить полученные замечания и встать в очередь на благоустройство по федеральному проекту на 2018-2022 год. По словам Вячеслава Коновалова, их заявки будут в приоритете.