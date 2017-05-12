12 мая 2017 года,
21:48
$ 57.12    62.16   Нефть 50.84 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 162 двора

Эти территории прошли отбор на участие в новой программе по благоустройству в 2017 году.

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов сообщил, что прием заявок от жителей осуществлялся с конца марта по 28 апреля. Всего было получено 242 предложения от собственников помещений многоквартирных домов на 2017 год, но часть из них оказалась составлена неправильно. В итоге 80 претендентам было предложено исправить полученные замечания и встать в очередь на благоустройство по федеральному проекту на 2018-2022 год. По словам Вячеслава Коновалова, их заявки будут в приоритете.
Дата: 12 мая 2017 , 18:16
113
Автор текста: Яна Емелина
Автор фото: архив "СГ"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре ищут подрядчика на демонтаж бассейна «Чайка» в Струковском парке
12 мая 2017
189
В Самаре ищут подрядчика на демонтаж бассейна «Чайка» в Струковском парке
МАУ «Парки Самары» не нашли кредитора для установки «Колеса обозрения» в парке Гагарина
12 мая 2017
161
МАУ «Парки Самары» не нашли кредитора для установки «Колеса обозрения» в парке Гагарина
В Самаре по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 162 двора
12 мая 2017
113
В Самаре по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 162 двора
На выходных в Самаре будет солнечно, немного потеплеет
12 мая 2017
449
На выходных в Самаре будет солнечно, немного потеплеет
Евгений Савин: «Самара – футбольный город, и от строящегося стадиона захватывает дух!»
12 мая 2017
206
Евгений Савин: «Самара – футбольный город, и от строящегося стадиона захватывает дух!»
Ручные радары в Самарской области будут использовать только на аварийных участках трасс
12 мая 2017
1766
Ручные радары в Самарской области будут использовать только на аварийных участках трасс
Останки десантника Кузьмы Суева, найденные поисковиками, захоронены на кладбище Рубежном
12 мая 2017
185
Останки десантника Кузьмы Суева, найденные поисковиками, захоронены на кладбище Рубежном
Стала известна программа Всероссийского театрального фестиваля «Золотая репка»
12 мая 2017
233
Стала известна программа Всероссийского театрального фестиваля «Золотая репка»
В Красноглинском районе прошел рейд против незаконной торговли
12 мая 2017
160
В Красноглинском районе прошел рейд против незаконной торговли
Лента новостей
12 мая 2017 , 18:46
189
В Самаре ищут подрядчика на демонтаж бассейна «Чайка» в Струковском парке
На эти цели из бюджета города планируется выделить 9,3 млн рублей.
12 мая 2017 , 18:41
161
МАУ «Парки Самары» не нашли кредитора для установки «Колеса обозрения» в парке Гагарина
Причина - на аукцион не было подано ни одной заявки.
12 мая 2017 , 18:16
113
В Самаре по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 162 двора
Эти территории прошли отбор на участие в новой программе по благоустройству в 2017 году.
12 мая 2017 , 18:12
449
На выходных в Самаре будет солнечно, немного потеплеет
  В ближайшие два дня прогнозируется отсутствие существенных осадков.
12 мая 2017 , 17:40
206
Евгений Савин: «Самара – футбольный город, и от строящегося стадиона захватывает дух!»
В пятницу, 12 мая, в Самару прибыл Евгений Савин - телеведущий и комментатор российского...
12 мая 2017 , 17:36
1766
Ручные радары в Самарской области будут использовать только на аварийных участках трасс
На дороги региона вернули ручные радары, замеряющие скорость машин. Эти мобильные средства...
12 мая 2017 , 17:33
185
Останки десантника Кузьмы Суева, найденные поисковиками, захоронены на кладбище Рубежном
12 мая на территории 37 квадрата воинских захоронений «Рубежное» состоялась...
Все новости
Календарь
Май  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
5856
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5190
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4869
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
4701
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
5 мая 2017
454
2
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
5 мая 2017
459
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
10 мая 2017
2586
5
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей. 
Как к Дню Победы летнюю эстраду расписывали
10 мая 2017
422
1
 
Как к Дню Победы летнюю эстраду расписывали
Рисунок посвящен Великой Отечественной войне.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.