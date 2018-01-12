В Самаре по факту смерти брошенного на улице ребенка возбудили уголовное дело

По данным СУ СК РФ по Самарской области, его нашли завернутого в черный целлофановый пакет во дворе дома на улице Ставропольской. Ребенка госпитализировали, позже он скончался в больнице. В пятницу, 12 января, по факту смерти малыша возбудили уголовное дело в отношении его матери.

Следственные органы продолжают поиск подозреваемой, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается видео с камер наблюдении, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.