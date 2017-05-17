В Самаре по факту поджога автомобилей возбудили уголовное дело

Как ранее писал sgpress.ru, во вторник, 16 мая, в 1:21 на улице Стара-Загора сгорели шесть машин.



В огне пострадали «десятка», «Жигули»,Hyunday, Renault Koleos, Toyota Camry и Toyota Rav4.



Полицейские установили владельцев машин, опросили их, провели поквартирный обход близлежащих домов для установления возможных очевидцев случившегося. По данному факту была назначена техническая экспертиза.



В результате проведенной проверки по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все детали произошедшего. Сумма причиненного ущерба устанавливается, говорится в сообщении ГУ МВД по Самарской области.