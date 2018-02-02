В Самаре планируют создать центры временного содержания бездомных животных

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, Самарская область территориально расположена в зоне постоянно действующих природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), клещевого энцефалита и боррелиоза, туляремии, лептоспироза, Лихорадки Западного Нила (ЛЗН) и бешенства среди животных. Практически каждый год в Самаре регистрируются завозные случаи тропической малярии.Чтобы избежать этого, ежегодно специалисты проводят обработку общественных зон - парков, скверов, бульваров и транспортных развязок на территории Самары. В этом году профилактические обработки затронут и территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», а также лесопарковую зону в Красноглинском и Кировском районах и водоемы в черте Самары.Еще одной темой обсуждения стал вопрос о регулировании численности безнадзорных животных на территории города. По информации департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, отлов безнадзорных собак осуществляется техническими средствами, не травмирующими животное, без использования запрещенных отравленных приманок.В соответствии с требованиями законодательства отловленные собаки направляются на освидетельствование ветеринарным врачом, который по итогам осмотра принимает решение о дальнейшей судьбе животного. Стерилизованные особи после передержки возвращаются в городскую среду - в район, максимально приближенный к месту их обитания.В преддверии ЧМ-2018 власти города примут меры по созданию или поддержке специализированных приютов, пунктов передержки и центров временного содержания для безнадзорных животных. Кроме того, планируется урегулировать вопросы по содержанию и правилам выгула домашних животных на территории города.