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В Самаре планируют расписать фасады библиотек

В ближайшее время специалисты выберут тематику стрит-арта.

Стены городских библиотек решили преобразить с помощью работ художников. Идею подала член регионального штаба ОНФ Самарской области Екатерина Гудзима. Она предложила провести конкурс, чтобы выбрать подходящие рисунки для библиотеки в Кировском районе. Ее идею поддержали в департаменте градостроительства.

- Во всех районах можно подобрать объекты и организовать конкурсы - город преобразится, - рассказали представители департамента в социальной сети Twitter.

Глава города Елена Лапушкина одобрила предложение и уточнила, что к работе над проектом необходимо привлечь опытных специалистов.

В городе уже есть одна детская библиотека с красочным фасадом. Она располагается на пересечении улиц Невской и Ново-Садовой. Здесь художники, основываясь на детских рисунках и легендах Жигулей, изобразили сказочный город. 
Дата: 12 марта 2018 , 15:24
151
Автор текста: Жанна Скокова
Автор фото: архив "СГ"
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