В Самаре планируют расписать фасады библиотек

Стены городских библиотек решили преобразить с помощью работ художников. Идею подала член регионального штаба ОНФ Самарской области Екатерина Гудзима. Она предложила провести конкурс, чтобы выбрать подходящие рисунки для библиотеки в Кировском районе. Ее идею поддержали в департаменте градостроительства.- Во всех районах можно подобрать объекты и организовать конкурсы - город преобразится, - рассказали представители департамента в социальной сети Twitter.Глава города Елена Лапушкина одобрила предложение и уточнила, что к работе над проектом необходимо привлечь опытных специалистов.В городе уже есть одна детская библиотека с красочным фасадом. Она располагается на пересечении улиц Невской и Ново-Садовой. Здесь художники, основываясь на детских рисунках и легендах Жигулей, изобразили сказочный город.