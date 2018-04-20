В Самаре планируют построить школы на месте здания архива ФСБ и бывшего военного городка

Одна из проблем, мешающих приступить к строительству учебных заведений для детей, заключается в том, что оба участка находятся в федеральном ведении. Их передача в собственность города займет определенное время.Для того, чтобы построить школу на месте бывшего архива ФСБ, придется потратить 240 млн рублей на снос старого здания. Оно не отвечает современным нормативам.Сейчас в районе Постникового оврага проживают две тысячи школьников, часть которых ходят в школы №№ 58 и 54.