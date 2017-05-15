В Самаре планируют построить девять новых школ
В частности, ведутся переговоры по возведению здания образовательного учреждения на территории бывшего ЗИМа. Школа будет рассчитана на 1500 учеников.
По данным городского департамента образования, наиболее остро вопрос с нехваткой школ стоит в Кировском и Октябрьском районах Самары.
- В Кировском районе школа №168 уже не может принимать детей, а в Октябрьском «трещит по швам» школа №58, - сообщила руководитель департамента образования Наталья Кудрявцева.
В связи с этим в Самаре уже сформировали список адресов, где в скором времени должны приступить к строительству новых учебных заведений.
Так,администрация Самары проводит переговоры с собственником территории бывшего завода имени Масленникова.
Как рассказал руководитель департамента градостроительства мэрии Самары Сергей Рубаков, планируется, что там появится школа на 1500 мест. Предусмотрен и второй вариант проекта - на 1100 учеников. На данный момент на территории земельного участка, определенного под строительство школы, расположены пять полуразрушенных зданий, а также инженерные сети бывшего завода ЗИМ. Строительство школы обойдется ориентировочно в 850 миллионов рублей.
Помимо этого, по информации профильного департамента, в Самаре планируется реконструкция и строительство еще нескольких образовательных учреждений.
Так, в Октябрьском районе запланировано строительство школы на территории бывшего 4 ГПЗ. Стоимость работ составит ориентировочно 490 млн рублей.
Что касается Кировского района, то здесь также планируют открыть несколько новых учебных заведений. До конца года ООО «СОФЖИ» должно передать в муниципальную собственность участок площадью 13400 квадратных метров в границах улицы Советской, Пугачевской, Ставропольской, Ташкенсткого переулка и проспекта Юных пионеров. Также, здание по адресу улица Юбилейная, 22а собираются снести и построить на его месте новую школу на 250-300 человек. А школу №147 на улице Офицерской ждет обновление. Здесь возведут два пристроя.
Помимо этого, городские власти планируют строительство еще четырех учебных заведений на участках:
- в границах улиц Комсомольской, улиц Фрунзе, акватории реки Волги и акватории реки Самары;
- по улице Вольской, 40;
- на 23 километре Московского шоссе;
- Орлов Овраг.
Стоит также отметить, что в настоящее время власти готовятся заключить контракт на ремонт корпуса начальной школы лицея авиационного профиля на улице Свободы, 150. Начальная цена контракта –53 млн 477 тысяч рублей. Его планируют заключить в июне этого года. А строительство завершится в конце 2017- начале 2018 года.
По данным городского департамента образования, наиболее остро вопрос с нехваткой школ стоит в Кировском и Октябрьском районах Самары.
- В Кировском районе школа №168 уже не может принимать детей, а в Октябрьском «трещит по швам» школа №58, - сообщила руководитель департамента образования Наталья Кудрявцева.
В связи с этим в Самаре уже сформировали список адресов, где в скором времени должны приступить к строительству новых учебных заведений.
Так,администрация Самары проводит переговоры с собственником территории бывшего завода имени Масленникова.
Как рассказал руководитель департамента градостроительства мэрии Самары Сергей Рубаков, планируется, что там появится школа на 1500 мест. Предусмотрен и второй вариант проекта - на 1100 учеников. На данный момент на территории земельного участка, определенного под строительство школы, расположены пять полуразрушенных зданий, а также инженерные сети бывшего завода ЗИМ. Строительство школы обойдется ориентировочно в 850 миллионов рублей.
Помимо этого, по информации профильного департамента, в Самаре планируется реконструкция и строительство еще нескольких образовательных учреждений.
Так, в Октябрьском районе запланировано строительство школы на территории бывшего 4 ГПЗ. Стоимость работ составит ориентировочно 490 млн рублей.
Что касается Кировского района, то здесь также планируют открыть несколько новых учебных заведений. До конца года ООО «СОФЖИ» должно передать в муниципальную собственность участок площадью 13400 квадратных метров в границах улицы Советской, Пугачевской, Ставропольской, Ташкенсткого переулка и проспекта Юных пионеров. Также, здание по адресу улица Юбилейная, 22а собираются снести и построить на его месте новую школу на 250-300 человек. А школу №147 на улице Офицерской ждет обновление. Здесь возведут два пристроя.
Помимо этого, городские власти планируют строительство еще четырех учебных заведений на участках:
- в границах улиц Комсомольской, улиц Фрунзе, акватории реки Волги и акватории реки Самары;
- по улице Вольской, 40;
- на 23 километре Московского шоссе;
- Орлов Овраг.
Стоит также отметить, что в настоящее время власти готовятся заключить контракт на ремонт корпуса начальной школы лицея авиационного профиля на улице Свободы, 150. Начальная цена контракта –53 млн 477 тысяч рублей. Его планируют заключить в июне этого года. А строительство завершится в конце 2017- начале 2018 года.
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