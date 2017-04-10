В Самаре планируют организовать визит-центр для туристов

Говоря о подготовке к грядущему туристическому сезону, руководитель городского департамента потребрынка отметил, что на конец текущего года туристическая индустрия Самары была представлена 168 гостиницами, 40 музеями, 32 туроператорами, 180 турагентствами, 210 туристическими маршрутами. Кроме того, в Самаре имеется 25 единиц туристического водного транспорта - 20 комфортабельных теплоходов и 5 прогулочных. При этом за первые месяцы текущего года Самару посетило 2150 туристов.В настоящее время департаментом запланирована реализация ряда мер, направленных на увеличение туристического потока.- Это разработка новых туристических маршрутов, разработка новых экскурсий природоведческого характера, утверждение городского туристического маршрута, разработка новых промышленных экскурсий, в том числе на завод «Прогресс», Волжскую ГЭС и музей железнодорожной техники в Смышляевке, - сказал Александр Андриянов.Кроме того, департамент наметил разработку концепции открытия на территории города визит-центра «Самара» для информирования туристов и горожан. Подобные визит-центры уже существуют в Санкт-Петербурге и Казани. В Самаре пункты помощи туристам планируют разместить на набережной, речном вокзале, Ленинградской и в других популярных точках города. Также в планах департамента открытие магазина «Сделано в Самаре».