В Самаре первый раз прошел зимний фестиваль по гольфу среди школьников

Больше 70 мальчишек и девчонок приняли в нем участие.



Юные спортсмены из разных образовательных учреждений собрались на базе школы №154, чтобы побороться за медали и почетные грамоты. Главный судья соревнований Евгений Лысов отметил: гольф пользуется популярностью у молодого поколения. Многие ученики первых, вторых и третьих классов — увлеченные поклонники этого вида спорта.



- Гольф развивает концентрацию и внимание, служит хорошей разминкой между занятиями. Детям полезно иногда отрываться от компьютеров, - сообщил он sgpress.ru.



Поболеть за юных спортсменов пришли президент областной Федерации развития гольфа Игорь Носков и директор этой организации Владимир Фесенко. Они выразили надежду, что этот фестиваль станет доброй традицией.