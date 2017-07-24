В Самаре перевернулся КамАЗ с песком

Авария произошла в понедельник, 24 июля, примерно в 9 утра.



По словам очевидцев, на пересечении улиц Шверника и Солнечной перевернулся КамАЗ с песком. На дорогу вылилось топливо. По предварительным данным, водитель не пострадал.



В настоящий момент обстоятельства ДТП уточняются.







