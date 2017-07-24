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В Самаре перевернулся КамАЗ с песком

Авария произошла в понедельник, 24 июля, примерно в 9 утра.

По словам очевидцев, на пересечении улиц Шверника и Солнечной перевернулся КамАЗ с песком. На дорогу вылилось топливо. По предварительным данным, водитель не пострадал.

В настоящий момент обстоятельства ДТП уточняются.  




 
Дата: 24 июля 2017 , 10:36
904
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: паблик "Новости Самары - Самара life"
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