В Самаре перестали работать пассажирская и грузовая переправа через Волгу

Водные маршруты закрыли во вторник, 19 декабря.



Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, из-за ухудшения погоды и тяжелой ледовой обстановки на Волге и Рождественской воложке закрываются маршрут «Самара-Рождествено» и грузовая переправа «Октябрьский спуск-Рождествено». Движение судов на воздушной подушке из Самары с Рождествено организуют после полного ледостава.