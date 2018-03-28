В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
Из-за перекрытия движения по Ново-Садовой до Советской Армии в обоих направлениях образовалась большая пробка.
Из-за перекрытия движения по Ново-Садовой до Советской Армии в обоих направлениях образовалась большая пробка.
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