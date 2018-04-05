В Самаре перекрыли проспект Ленина из-за бесхозной сумки

Речь идет про участок от улицы Полевой до Первомайской.



Как сообщает корреспондент sgpress.ru, на проспекте Ленина недалеко от отделения Сбербанка обнаружили бесхозную туристическую сумку. Из-за этого перекрыли движение на участке от улицы Полевой до Первомайской. Трамваи "из города" пускают в объезд участка. "В город" движение стоит. На месте работают оперативные сотрудники.