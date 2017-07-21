В Самаре перекроют участок улицы Алма-Атинской от Енисейской в сторону Черемшанской
Это связано с ремонтом тепловых сетей и последующим благоустройством территории.
Как сообщает горадминистрация, с 8:00 пятницы, 21 июля, до 23:00 воскресенья, 23 июля, будет ограничено движение транспорта по улице Алма-Атинской. Речь идет об участке протяженностью 200 метров от улицы Енисейской в сторону Черемшанской.
Как сообщает горадминистрация, с 8:00 пятницы, 21 июля, до 23:00 воскресенья, 23 июля, будет ограничено движение транспорта по улице Алма-Атинской. Речь идет об участке протяженностью 200 метров от улицы Енисейской в сторону Черемшанской.
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