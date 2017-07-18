В Самаре пенсионерка на «Матизе» сбила двух людей и въехала в цветочный магазин

63-летняя женщина за рулем «Дэу Матиз» ехала со стороны улицы Стара-Загоры в направлении Московского шоссе. По предварительной версии, не справившись с управлением, женщина выехала на тротуар, где сбила 70-летнюю женщину и 47-летнего мужчину. После этого автомобилистка врезалась в цветочный павильон.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в результате ДТП оба пешехода получили травмы. В момент аварии автомобилистка была трезва. По факту случившегося проводится проверка.