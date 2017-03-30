В Самаре пассажир повредил машину таксиста

По данным полиции, возле остановки общественного транспорта на Пугачевском тракте между водителем арендованного такси и его пассажиром произошел конфликт. Сотрудники полиции выяснили, что первоначально ссора разгорелась в салоне авто, затем мужчины вышли на улицу, где продолжили ругаться. Потом клиент такси руками и ногами начал бить по автомобилю.О причиненных повреждениях машины в полицию сообщил собственник автомобиля. Установив номер телефона клиента такси, подозреваемого задержали. При дальнейшей проверке стало известно, что 33-летний мужчина живет в Самаре, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.В отношении мужчины по факту умышленного повреждения чужого имущества было возбуждено уголовное дело. Согласно заключению экспертов, иномарке понадобился ремонт на сумму более 50 000 рублей.