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В Самаре пассажир повредил машину таксиста

Происшествие случилось ночью 4 марта в Куйбышевском районе.

По данным полиции, возле остановки общественного транспорта на Пугачевском тракте между водителем арендованного такси и его пассажиром произошел конфликт. Сотрудники полиции выяснили, что первоначально ссора разгорелась в салоне авто, затем мужчины вышли на улицу, где продолжили ругаться. Потом клиент такси руками и ногами начал бить по автомобилю.

О причиненных повреждениях машины в полицию сообщил собственник автомобиля. Установив номер телефона клиента такси, подозреваемого задержали. При дальнейшей проверке стало известно, что 33-летний мужчина живет в Самаре, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении мужчины по факту умышленного повреждения чужого имущества было возбуждено уголовное дело. Согласно заключению экспертов, иномарке понадобился ремонт на сумму более 50 000 рублей. 
Дата: 30 марта 2017 , 12:22
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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