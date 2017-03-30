В Самаре пассажир повредил машину таксиста
Происшествие случилось ночью 4 марта в Куйбышевском районе.
По данным полиции, возле остановки общественного транспорта на Пугачевском тракте между водителем арендованного такси и его пассажиром произошел конфликт. Сотрудники полиции выяснили, что первоначально ссора разгорелась в салоне авто, затем мужчины вышли на улицу, где продолжили ругаться. Потом клиент такси руками и ногами начал бить по автомобилю.
О причиненных повреждениях машины в полицию сообщил собственник автомобиля. Установив номер телефона клиента такси, подозреваемого задержали. При дальнейшей проверке стало известно, что 33-летний мужчина живет в Самаре, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В отношении мужчины по факту умышленного повреждения чужого имущества было возбуждено уголовное дело. Согласно заключению экспертов, иномарке понадобился ремонт на сумму более 50 000 рублей.
По данным полиции, возле остановки общественного транспорта на Пугачевском тракте между водителем арендованного такси и его пассажиром произошел конфликт. Сотрудники полиции выяснили, что первоначально ссора разгорелась в салоне авто, затем мужчины вышли на улицу, где продолжили ругаться. Потом клиент такси руками и ногами начал бить по автомобилю.
О причиненных повреждениях машины в полицию сообщил собственник автомобиля. Установив номер телефона клиента такси, подозреваемого задержали. При дальнейшей проверке стало известно, что 33-летний мужчина живет в Самаре, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В отношении мужчины по факту умышленного повреждения чужого имущества было возбуждено уголовное дело. Согласно заключению экспертов, иномарке понадобился ремонт на сумму более 50 000 рублей.
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