В Самаре памятник Высоцкому могут установить в сквере у "Шанхая"

Раньше он стоял рядом у теперь уже снесенного Дворца спорта.



Вопрос переноса памятника Высоцкому обсуждался в четверг, 12 апреля, на заседании комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы.



Общественный фонд «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» обратился к депутатам с просьбой рассмотреть возможность переноса памятника Владимиру Высоцкому, который раньше стоял около Дворца спорта. В начале осени 2017 года памятник демонтировали из-за сноса спорткомплекса. Представители фонда предлагают установить его в сквере у «Шанхая» на улице Молодогвардейской. А место они предложили назвать «Сквер авторской песни».



Также представители «Центра Владимира Высоцкого» предложили перенести существующий музей барда в дом №2 на улице Высоцкого. Это здание Самарского государственного колледжа. Существующий музей на улице Высоцкого, 8, по словам представителей "Центра Высоцкого", неудобен для посетителей. Разрешение о размещении музея Владимира Высоцкого в здании Самарского государственного колледжа уже было получено у областного министерства образования и науки.



Комитет постановил поддержать обращение "Центра Высоцкого" и обратиться в администрацию Самары с просьбой рассмотреть возможности переноса памятника и организации музея.