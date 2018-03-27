В Самаре память погибших в Кемерово почтят у Белого дома, на площади Героев 21-ой армии и в сквере Родина

28 марта в Самарской области приспустят государственные флаги. На телевидении отменят развлекательные передачи, а в театрах и других учреждениях культуры перенесут выступления артистов.В Самаре траурные мероприятия с возложением цветов начнутся в 13:00 на площади Славы у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине», на площади Героев 21-й армии у памятника несовершеннолетним труженикам тыла и в сквере Родина у памятника Женщина-мать. В храмах пройдут службы.