В Самаре ожидаются дожди и ночные заморозки

Как сообщает Приволжское УГМС, наиболее обильные дожди ожидаются 11 мая. Кроме того, в ночь на пятницу, 12 мая, в воздухе и на поверхности почвы местами возможны заморозки от 0 до -2 градусов. Днем же в большинстве районов региона воздух прогреется до +20 градусов.По сообщению Гидрометцентра России, в первой декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 1 градус ниже средних многолетних значений.