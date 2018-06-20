В Самаре ожидается гроза и дождь

По сообщению ГУ МЧС по Самарской области, в среду вечером, 20 июня, местами по региону ожидается гроза, дождь, сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Такая погода сохранится до конца дня и в первой половине ночи 21 июня.Жителям и гостям города рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.