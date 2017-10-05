В Самаре оценят полезность реформы высшей школы региона
Об этом стало известно в ходе разговора врио главы региона с депутатом Госдумы от фракции КПРФ Леонидом Калашниковым.
Депутат выразил мнение, что необходимо пересмотреть ряд решений прежнего руководства области, в частности, объединение вузов, реформу МСУ, изменение механизма социальной поддержки.
Говоря о реформе высшей школы региона, Дмитрий Азаров подчеркнул, что надо внимательно разобрать все ее плюсы и минусы.
- Например, если говорить о Самарском национальном исследовательском университете, то включение гуманитарного блока позволило ему подняться в рейтингах вузов, - заметил глава региона.
Депутат выразил мнение, что необходимо пересмотреть ряд решений прежнего руководства области, в частности, объединение вузов, реформу МСУ, изменение механизма социальной поддержки.
Говоря о реформе высшей школы региона, Дмитрий Азаров подчеркнул, что надо внимательно разобрать все ее плюсы и минусы.
- Например, если говорить о Самарском национальном исследовательском университете, то включение гуманитарного блока позволило ему подняться в рейтингах вузов, - заметил глава региона.
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