В Самаре оценят полезность реформы высшей школы региона

Депутат выразил мнение, что необходимо пересмотреть ряд решений прежнего руководства области, в частности, объединение вузов, реформу МСУ, изменение механизма социальной поддержки.Говоря о реформе высшей школы региона, Дмитрий Азаров подчеркнул, что надо внимательно разобрать все ее плюсы и минусы.- Например, если говорить о Самарском национальном исследовательском университете, то включение гуманитарного блока позволило ему подняться в рейтингах вузов, - заметил глава региона.