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В Самаре отреставрируют фасад поликлиники на улице Главной

Медучреждение находится в стенах объекта культурного наследия - «Доходного дома Чемодуровых в Засамарской слободе». Здание построили в 90-х годах XIX столетия.

Во время ремонта рабочие должны будут вручную почистить главный фасад и лепной декор, отремонтировать кирпичную кладку, провести антисептическую обработку каменных, бетонных, деревянных и кирпичных поверхностей. После этого фасад покрасят, а также отремонтируют крыльца у входа в поликлинику.

Работы должны выполнить до середины мая.
Дата: 27 марта 2018 , 12:33
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Автор текста: Анна Турова
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