В Самаре отреставрируют фасад поликлиники на улице Главной

Во время ремонта рабочие должны будут вручную почистить главный фасад и лепной декор, отремонтировать кирпичную кладку, провести антисептическую обработку каменных, бетонных, деревянных и кирпичных поверхностей. После этого фасад покрасят, а также отремонтируют крыльца у входа в поликлинику.Работы должны выполнить до середины мая.