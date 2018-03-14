В Самаре отреставрируют фасад Главного управления соцзащиты населения

Трехэтажный каменный доходный дом с подвалом был построен в 1902-1913 гг. крестьянином Николаем Жоголевым.Подрядчику предстоит отреставрировать фасад здания, воссоздав его первоначальные архитектурные детали. Работы будут проводиться с момента заключения контракта и завершатся не позднее 15 мая этого года. Аукцион в электронной форме пройдет 26 марта.