В Самаре отреставрируют «Шаховские казармы» на Вилоновской

Трехэтажный объект культурного наследия был построен в 1887 году, находится на территории воинской части № 5599 на улице Вилоновской, 2. Здание построено в кирпичном стиле.Подрядчику предстоит отремонтировать фасад и кровлю здания. Работы по ремонту фасада должны быть завершены не позднее 90 дней с момента заключения контракта, а ремонт крыши - в течение 55 дней с момента заключения контракта. Аукцион в электронной форме пройдет 9 апреля.