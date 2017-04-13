В Самаре отреставрировали фасады трех зданий, которые занимают учреждения образования

Речь идет о здании женской гимназии Нины Хардиной на улице Куйбышева, 125, о доме Решетникова на улице Галактионовской, 68, о доме Кудряшова на улице Фрунзе, 79. Здесь находятся школа №15, Центр детского и юношеского творчества «Мечта» и детский сад №56 соответственно.На улице Куйбышева, 125 отреставрировали кирпичную кладку фасада, восстановили лепной декор, утерянный ранее, заменили кровлю, окна и двери, отремонтировали водосточную систему.Глава города Олег Фурсов обратил внимание строителей на некоторые недостатки в отделке. Руководитель департамента образования Лилия Галузина, в свою очередь, заверила, что подрядчикам не оплатят работу полностью, пока они не исправят недочеты.Помимо этого, она сообщила, что на данный момент завершили кровельные работы в бывшем доходном доме Нуйчева на улице Самарской, 149. Сейчас там располагается технический лицей.