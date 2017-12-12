В Самаре отремонтируют тротуар на улице Революционной

Речь идет об участке от улицы Маломосковской до Подшипниковой.



По информации департамента городского хозяйства и экологии, ремонт тротуара по улице Революционной внесли в проект плана работ на 2018 год. Вопрос строительства сетей освещения будет рассмотрен при формировании плана работ на 2018 и следующие годы, в зависимости от выделяемого бюджетного финансирования.