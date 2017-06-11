В Самаре отремонтируют больницу Семашко за 42 млн рублей

Из информационной карты аукциона следует, что начальная цена контракта составит 42, 2 млн рублей. Деньги будут выделены из собственных средств больницы. Подрядчику предстоит заменить окна и входные двери терапевтического и хирургического корпусов, провести работы по устройству организованного водостока и ремонта отмостки на главном фасаде, отремонтировать фасады двух корпусов, провести ремонт кровли и балконов хирургического корпуса, а также благоустроить его.Работы должны быть выполнены в течение 90 дней с момента заключения контракта. Аукцион в электронной форме состоится 3 июля.