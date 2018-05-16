В Самаре отремонтируют Стара-Загору и Ташкентский переулок

По данным департамента городского хозяйства и экологии, в 2018 году планируется отремонтировать улицу Стара-Загора на участке от Ташкентской до Алма-Атинской. Также пройдет ремонт Ташкентского переулка на участке от проспекта Карла Маркса до Ставропольской и от проспекта Юных Пионеров до Енисейской. Работы должны завершить до 30 сентября.