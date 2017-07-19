В Самаре отремонтируют 113 дворов по программе «Комфортная городская среда»

По данным первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, во дворах установят освещение, газонные ограждения, детские площадки и лавочки, территорию озеленят. Всего на эти цели в 2017 году будет выделено более 318 миллионов рублей.

Заявки на участие в программе «Комфортная городская среда» подаются в администрации внутригородских районов. На 2017 год список уже сформирован. В настоящее время составляется план работы на следующий год. Поэтому уже сейчас всем, кто заинтересован в приведении в порядок своего дома и двора, необходимо подать заявку в администрацию района.