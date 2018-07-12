В Самаре отремонтировали почти половину запланированных к обновлению в этом сезоне дорог

Сейчас подрядчики обновляют проспект Карла Маркса и улицу Пугачевскую. Здесь производят ремонт «картами» свыше 100 погонных метров. На следующей неделе темпы работ планируют увеличить.К примеру, на улице Пугачевской рабочим предстоит заменить выравнивающий и верхний слои асфальт на общей площади 8 тысяч квадратных метров. Работы ведут в границах улиц Енисейская и Победы. Помимо самой дороги в порядок приведут около 40 смотровых и 10 дождеприемных колодцев, а также отремонтируют парковочные «карманы».Всего же в нашем городе обновят 432 тысячи квадратных метров дорожного полотна. В их числе и Заводское шоссе, которое отремонтируют капитально.