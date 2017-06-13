В Самаре отметят народный татарский праздник «Сабантуй»

По традиции «Сабантуй» знаменует окончание полевых работ. В программе народных гуляний планируются выступления звезд татарской эстрады, концерт творческого коллектива учеников школы «Яктылык», татарских народных ансамблей Самары и области. Также в этот день пройдут спортивные состязания (поднятие гири, армрестлинг, бой на бревне с мешками, бег с ведрами на коромыслах, бег с яйцом в ложке, разбивание горшка) и национальная борьба «керэш».Гости Сабантуя на ярмарке смогут приобрести блюда татарской кухни, национальную и религиозную атрибутику, литературу, книги, сувениры и многое другое.