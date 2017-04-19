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В Самаре отметят Национальный день донора

Он пройдет 20 апреля на Самарской областной клинической станции переливания крови (ул. Ново-Садовая, 156).

Как сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения, в рамках праздника в стенах Самарской станции переливания крови пройдет мероприятие по сдаче крови, в котором примут участие сотрудники региональных ведомств, волонтеры и все желающие.

Прием доноров на станции переливания крови и в мобильном комплексе заготовки крови, который будет установлен на площадке возле главного входа, продлится с 8:00 до 13:00.

В рамках празднования всем пришедшим в этот день донорам будут вручены подарки от службы крови Самарской области.

Национальный день донора крови был учрежден 20 февраля 2007 года в память о первом переливании крови в России. 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа и тем самым спас ей жизнь. Это событие стало началом развития донорства крови в России.
Дата: 19 апреля 2017 , 11:25
137
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области
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